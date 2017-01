Proche-Orient : La Chine appelle à la reprise des négociations

Le représentant permanent de la Chine au Nations Unies, Liu Jieyi, a appelé à l'application de la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur les colonies israéliennes, et à reprendre les négociations de paix aussi rapidement que possible. «La question de la Palestine est au cœur des problèmes du Moyen-Orient. C'est une question fondamentale», a déclaré M. Liu au cours d'une réunion du Conseil de sécurité, ajoutant que «défendre les intérêts nationaux et les droits légitimes du peuple palestinien relevait de la responsabilité partagée de toute la communauté internationale». Soulignant que la confrontation entre les deux parties n'avait cessé de s'intensifier ces derniers temps, tandis que les pourparlers de paix étaient toujours dans l'impasse, M. Liu a appelé la communauté internationale à prendre des mesures à même de concrétiser la solution à deux Etats. «Israël doit cesser de construire de nouvelles colonies et de détruire les maisons des Palestiniens, afin de créer les conditions requises à l'organisation de négociations de paix», a déclaré l'ambassadeur chinois, ajoutant que «les inquiétudes des autres pays de la région en matière de sécurité devaient elles aussi être respectées». Les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens sont dans l'impasse depuis avril 2014. Les derniers pourparlers parrainés par les Etats-Unis ont duré neuf mois, mais n'ont donné lieu à aucun résultat concret.