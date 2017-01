Accident de la route : 8 morts et 23 blessées en une journée

Huit personnes sont décédées et 23 autres ont été blessées, mardi dernier dans des accidents de la circulation routière, survenus à travers le territoire national, a-t-on appris hier auprès de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tiaret, avec cinq personnes décédées et quatre autres blessées, suite à une collision entre un fourgon et un véhicule léger (taxi), survenue sur le CW N 3, dans la zone d’Aiïn Beida, dans la daïra de Sougueur, a précisé à l'APS, le lieutenant Naït Braham, de la Protection civile.

Suite aux conditions météorologiques, caractérisées par de fortes chutes de pluie et de la neige sur les régions nord du pays, le trafic routier reste «très difficile», et des routes sont coupées au niveau des wilayas de Bouira, Béjaïa ,Tizi Ouzou, Constantine, Oum El-Bouaghi, Jijel, Souk Ahras, Skikda et Khenchela, a ajouté le même responsable. Les opérations de déneigement de certains axes routiers sont en cours par les services concernés, a ajouté la même source.

Par ailleurs, huit personnes ont trouvé la mort, suite à l'inhalation du monoxyde de carbone, cinq à Khenchla et trois autres à Oum El-Bouaghi, a relevé M. Naït, ajoutant que 40 autres personnes ont été incommodées par le CO, à travers le territoire national, cependant prises en charges dans les structures hospitalières.