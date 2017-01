Italie : Un séisme de 5,3 secoue le centre

Un séisme de magnitude 5,3 a secoué hier le centre de l'Italie, une zone déjà frappée par une série de séismes plus puissants en août et en octobre, ont rapporté les autorités locales. La secousse tellurique a été ressentie jusqu'à Rome, mais aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat. Son épicentre a été localisé entre Pitignano et Montereale, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Amatrice, la localité le plus touchée par le séisme de 6,0 qui avait fait près de 300 morts le 24 août dernier. Toute cette zone a subi, depuis une dizaine de jours, d'importantes chutes de neige, qui ont fait s'écrouler, mardi, l'hôpital de campagne provisoire composé de modules gonflables de la ville. Le 26 octobre, deux secousses de 5,5, puis 6,1 légèrement plus au nord avaient provoqué d'importants dégâts mais sans faire de victimes, quelques jours plus tard (le 30 octobre) une autre secousse de 6,5 avait été enregistrée près de Norcia, toujours dans la même zone.