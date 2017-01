Poutine et Trump : Aucune rencontre n’est prévue

Le Kremlin a démenti lundi les affirmations de la presse, selon lesquelles des mesures préliminaires auraient été prises en vue d'organiser une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président élu des Etats-Unis Donald Trump. «Les affirmations de la presse à propos d'arrangements préliminaires en vue d'une rencontre entre Poutine et Trump sont fausses», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov, cité par l'agence de presse RIA Novosti. Le journal britannique The Sunday Times a en effet rapporté dimanche que M. Trump, après son intronisation le 20 janvier, prévoyait d'effectuer sa première visite à l'étranger à Reykjavik, en Islande, et pourrait éventuellement y rencontrer M. Poutine. Cependant, deux hauts conseillers de M. Trump, dont les noms n'ont pas été révélés, ont par la suite démenti cette information. Le porte-parole du Kremlin a également souligné lundi que la Russie n'était pas en négociation avec les Etats-Unis au sujet du désarmement nucléaire, même si M. Trump avait en effet suggéré que le sujet pourrait être abordé en conjonction avec la question de la levée des sanctions contre la Russie. M. Peskov a ajouté que le gouvernement russe n'avait à l'heure actuelle aucun contact avec le bureau de M. Trump, et ne prévoyait pas d'en avoir avant sa prise de fonctions officielle.