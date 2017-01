Nucléaire iranien : L’UE respectera ses engagements

L'Union européenne (UE) respectera ses engagements concernant l'accord sur le nucléaire iranien, a assuré hier, à Bruxelles la haute représentante de l'UE aux Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, soulignant la "ferme détermination de l’Union à mettre pleinement en œuvre" cet accord "extrêmement important" pour l'Europe. "L'UE poursuivra ses efforts pour le respect et la mise en œuvre de cet accord extrêmement important, notamment pour notre sécurité", a-t-elle déclaré à son arrivée au Conseil des affaires étrangères de l'UE. Elle a mis l’accent, à ce titre, sur la ferme détermination de la communauté internationale, à commencer par l’UE, à mettre pleinement en œuvre sa part de l’accord. Selon la chef de la diplomatie européenne, l'accord est "la preuve que la diplomatie marche", se félicitant de la "reprise significative" des relations économiques et commerciales entre l'Iran et l'UE à la faveur de cet accord qui a permis la levée des sanctions économiques et financières visant ce pays un an plutôt. Paraphé à Vienne le 14 juillet 2015, en vigueur depuis le 16 janvier, cette percée diplomatique majeure est le fruit de 18 mois de tractations secrètes en 2012-2013 entre Washington et Téhéran, avant deux années de négociations officielles entre l’Iran et le groupe 5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne sous l’égide de l’UE). Ce règlement multilatéral, consacré par une résolution de l’ONU, doit garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien en échange d’une levée progressive des sanctions économiques. L’ensemble de la communauté internationale, y compris les "ennemis jurés" de l'Iran, reconnaît que le pays a respecté ses engagements liés à l'accord sur le nucléaire conclu avec les grandes puissances. Cependant, pendant sa campagne électorale, le Président élu des Etats-Unis Donald Trump avait critiqué l'accord nucléaire conclu entre l'Iran et les six grandes puissances, en affirmant notamment qu'il le "déchirerait". Il avait promis que sa "priorité numéro un" serait de démanteler l’accord "désastreux" avec l’Iran.