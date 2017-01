Cérémonie de remise du prix Zayed : M. Boutarfa à Abu Dhabi

Le ministre de l’Énergie, Noureddine Boutarfa, effectue, aujourd’hui et demain, une visite aux Émirats arabes unis pour participer, notamment, à la cérémonie de remise du prix Zayed pour l’énergie future et à l’ouverture du Sommet mondial de l’énergie durable. La cérémonie de remise du prix Zayed se tient aujourd’hui à Abu Dhabi, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de l’Énergie. Le prix Zayed, décerné annuellement depuis 2008, récompense des réalisations qui font preuve d’innovation, de leadership et de vision à long terme dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable, rappelle-t-on. M. Boutarfa prendra part également à la cérémonie d’ouverture du Sommet mondial de l’énergie durable prévu du 16 au 19 janvier dans la capitale émiratie. (APS)