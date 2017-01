Crise libyenne : M. Messahel réitère la position de l’Algérie

Les derniers développements en Libye ainsi que les moyens d’accélérer la mise en œuvre du processus politique ont fait l’objet d’un entretien, hier à Alger, entre le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des État arabes, Abdelkader Messahel, et une délégation de parlementaires de la Chambre des représentants de Libye, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les deux parties ont évoqué, lors de cet entretien, «la situation en Libye, tant sur le plan politique, sécuritaire et économique et les moyens d’accélérer la mise en œuvre du processus politique, à travers une dynamique de dialogue inclusif inter-libyen et la réconciliation nationale», a-t-on précisé. À ce titre, M. Messahel a «réitéré la position de l’Algérie pour le règlement de la crise libyenne», en rappelant «ses efforts (Algérie) constants et continus basés sur la non ingérence dans les affaires intérieures libyennes». Pour leur part, les membres de la délégation libyenne ont salué le rôle actif et continu de l’Algérie en faveur de la solution politique dans le cadre de l’accord politique de 17 décembre 2015, ajoute le communiqué. Cette rencontre fait suite aux différentes visites en Algérie de parlementaires libyens, dont le président de la Chambre des représentants, M. Salah Aguila. (APS)