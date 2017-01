Russie : Possible levée de sanctions américaines

Les Etats-Unis pourraient lever des sanctions décrétées contre la Russie si ce pays aide Washington à combattre par exemple les extrémistes, a indiqué le président élu Donald Trump dans un entretien au quotidien Wall Street Journal. Ces sanctions imposées le mois dernier notamment à l'encontre des Russes accusés d'avoir interféré dans la présidentielle américaine vont être maintenues «au moins pour un moment», a précisé Donald Trump. Mais si la Russie aide les Etats-Unis dans des domaines cruciaux comme la lutte contre les extrémistes, alors des sanctions pourraient être levées, a laissé entendre le président élu.

Depuis plusieurs mois, Donald Trump ne fait pas mystère de sa volonté d'infléchir la diplomatie américaine qu'il juge hostile à Moscou et se rapprocher de Vladimir Poutine. Dans l'entretien au WSJ, il a indiqué se préparer à rencontrer son homologue russe après sa prise de fonctions le 20 janvier.

De la même manière, la position des Etats-Unis à l'égard d'une Chine unique, observée jusqu'à présent, est sujette à des changements sauf si Pékin change ses pratiques en matière de taux de change et commerciale, avertit aussi le président élu. «Tout est sur la table, dont (la politique) de la Chine unique», a-t-il dit au journal. A la mi-décembre, le président élu avait déjà menacé de ne plus reconnaître le principe de la «Chine unique», qui avait conduit Washington à interrompre en 1979 ses relations diplomatiques avec Taïwan, si Pékin ne faisait pas de concessions surtout en matière commerciale.