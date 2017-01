Bataille de Mossoul : 144.500 personnes déplacées

Plus de 144.500 Irakiens ont été déplacés et nécessitent une assistance humanitaire urgente, près de trois mois après le début des opérations militaires contre l'organisation terroriste autoproclamée «Etat islamique» (EI Daech) dans la grande ville de Mossoul située dans le nord de l'Irak, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Mercredi, une équipe de l'OIM s'est rendue dans la ville de Gogjiali, où les Irakiens qui fuient Mossoul arrivent.

La plupart d'entre eux ont déclaré avoir quitté leurs quartiers pour échapper aux obus tirés au hasard par l'EI et parce qu'ils craignent d'être enterrés sous les décombres, a fait savoir vendredi l'OIM dans un communiqué.

La coordonnatrice humanitaire en Irak, Lise Grande, a souligné que la possibilité d'un siège dans le secteur occidental de Mossoul était «très réelle», mettant en garde que cela aurait d'énormes conséquences pour les civils pris au piège. Pour sa part, le chef de mission de l'OIM en Irak, Thomas Lothar Weiss, a souligné que «l'aide humanitaire est essentielle pour la survie des milliers de familles déplacées par les opérations de Mossoul qui ont tout laissé pour sauver leur vie» et que «le financement et les efforts humanitaires doivent être intensifiés». Selon l'OIM, au début des opérations militaires pour reprendre la ville, 1,5 million de civils vivaient à Mossoul. Avec la reprise de près de 80% du secteur oriental de la ville, près de 400.000 civils ne sont plus sous le contrôle de l'EI.