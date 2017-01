Mascara : Lutte contre le commerce informel

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre le commerce anarchique sur les trottoirs, ainsi que la préservation de la santé du consommateur, les éléments de la Brigade de Police de l’Urbanisme et la Protection de l’Environnement à Mascara ont réussi, durant le mois de Décembre dernier, à saisir des quantités importantes de denrées alimentaires évaluées à plus de 03 quintaux et d’autres marchandises exposées à la vente de façon illégale à travers le périmètre urbain de compétence.

En effet, les éléments de la brigade ont saisit 01 quintal et 97 kg de légumes, 01 quintal et 46 kg de viandes, 58 kg de fruits, 2173 unités de jeux pyrotechniques, 826 unités de vêtements et 2173 unités d’autres produits et matériel utilisés dans cette activité illégale. Un nombre de 15 dossiers judiciaires ont alors été instruits à l’encontre des contrevenants qui ont été transmis à la justice. A savoir que les efforts de la brigade, consistant en ces opérations de saisie, visent à préserver la santé publique, en raison de l’exposition de ces produits de consommation dans des conditions malsaines. De plus, ces commerçants frauduleux entravent la circulation des piétons sur les trottoirs.

Dans le même contexte, les éléments de la brigade ont constaté un nombre d’infractions, dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement et à l’urbanisme, dont 19 sont relatives au commerce illégale et 02 infractions de constructions illicites.

En outre, 41 interventions ont été effectuées et 22 sorties en collaboration avec les partenaires en matière d’urbanisme et d’environnement.

A. Ghomchi