Bechar : Sorties nocturnes de bienfaisance

C’est en cette période de froid, qui sévit actuellement dans la région, que la sûreté de wilaya de Béchar multiplie ses activités de proximité pour venir en aide aux personnes vulnérables et dans le besoin. Des sorties nocturnes menées par les éléments de la police, tous grades confondus, et à travers différents points de la ville, ayant été préalablement recensés, ont permis de distribuer des repas chauds à des personnes nécessiteuses, des sans abris ainsi qu’aux réfugiés africains, installés un peu partout dans différents quartiers de la ville. Une entreprise à laquelle ont également pris part des éléments des Scouts, du croissant Rouge Algérien et plusieurs associations à caractère caritatif. Cet acte humanitaire mené par ce corps de sécurité et conformément aux directives du premier responsable de la DGSN, s’inscrit dans une optique d’entraide et de réconfort à l’égard des personnes qui en ont le plus besoin, notamment dans les moments les plus difficiles, telle en cette période hivernale.

Ramdane Bezza