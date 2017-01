Constantine : Glissements de terrain

Des mesures de prévention

Le wali de Constantine a procédé dernièrement à l’installation de la commission de wilaya chargée de coordonner les différentes parties concernées par le volet du glissement de terrain, entre autres les directions de l’Urbanisme, des Travaux publics et de l’Hydraulique, l’Organisme national de Contrôle technique de la Construction (CTC - Est), ainsi que les bureaux d’études et les laboratoires spécialisés, et ce dans la perspective d’une réactualisation de l’étude réalisée en 2004 par l’entreprise française EEG-Simecsol. L’objectif de cette opération est de constituer une banque couvrant l’ensemble des données géotechniques liées au phénomène du glissement, et par là, déterminer avec exactitude les zones non constructibles. À titre de rappel, l’étude réalisée par Simecsol avait établi que le glissement de terrain affectait une superficie de 120 ha, ce qui menaçait, à moyen terme, quelque 15.000 habitations. En outre, elle a statué sur la nécessaire démolition de près de 1.800 constructions individuelles et collectives. Ayant pour origine les spécificités mêmes des sols, l’inclinaison du Rocher, les séismes et les déperditions hydriques, ce phénomène a été aggravé par une urbanisation qui n’a pas pris en compte cette situation particulière. Ainsi, les experts français ont dégagé une zone rouge composée essentiellement du boulevard Mohamed Belouizdad (ex-Saint Jean), des quartiers Bellevue et Bardo et de la cité Boussouf, préconisant le nécessaire relogement, entre autres, de 65.000 habitants de Belouizdad. Cependant, le caractère inconstructible de ladite zone n’a pas empêché l’émergence de bâtisses, voire carrément de cités résidentielles. L’exemple le plus éloquent est le permis de construire délivré par l’ex-P/APC à un promoteur immobilier pour la construction de 32 villas à la cité Boudjenana, et qui lui a valu des poursuites judiciaires, et logiquement sa destitution fin 2015.

Cependant, il convient de noter que le diagnostic a été jugé peu fiable par les autorités locales et des contre-expertises ont été commandées, entre-temps, au Laboratoire national de l’habitat et de la construction (LNHC), ainsi qu’au Centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS). C’est donc afin de dépasser de manière définitive ce blocage que le premier magistrat de la wilaya a pris une série de mesures, dont la principale est l’établissement d’une nouvelle cartographie sur la base d’une banque de données tenue à jour. Dans ce même contexte, M. Kamel Abbès a instruit le directeur des Travaux publics d’adresser une mise en demeure à l’entreprise brésilienne Andrade Gutierrez, maître d’ouvrage du viaduc Salah Bey, pour achever les travaux d’évacuation des eaux pluviales et d’étanchéité dans la zone menacée par le glissement, de même qu’il a demandé au directeur des Ressources hydriques d’accélérer les travaux d’aménagement de citernes destinées à la collecte des eaux de pluie du chemin forestier, de même qu’il a chargé ce dernier de procéder à la réalisation de réseaux d’assainissement de la zone à risques à la cité Boussouf.

