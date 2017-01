Mossoul : Reprise de 80% de la ville

Les forces irakiennes ont repris au moins 80% de l'est de Mossoul au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI), a indiqué hier un porte-parole militaire, trois mois après le début d'une vaste offensive sur la deuxième ville d'Irak. "Je pense que vous pouvez dire que nous avons repris 80 à 85%" de la partie est de Mossoul, a déclaré Sabah al-Nomane, porte-parole des forces d'élite du contre-terrorisme (CTS), cité par l'AFP. Des dizaines de milliers de membres des forces irakiennes, appuyés par la coalition internationale sous commandement américain, sont impliquées depuis le 17 octobre dans une opération militaire d'envergure pour reprendre Mossoul, dernier grand bastion de l'EI dans le pays. Dans un premier temps, elles ont pris le contrôle de plusieurs secteurs dans la partie est de la ville, avant de rencontrer une résistance acharnée de la part des terroristes, qui mènent notamment des attentats suicide à la voiture piégée. Très modestes à la fin du mois de décembre, les progrès ont été plus conséquents depuis le début de l'année après une meilleure coordination entre les CTS et d'autres forces sur le terrain. Dimanche, les forces irakiennes ont atteint un pont sur le fleuve Tigre, qui sépare la ville en deux, pour la première fois depuis le début de l'opération militaire. La partie ouest de la métropole, où se trouvent notamment l'aéroport international et la vieille ville, est toujours sous le contrôle du groupe terroriste. Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi avait initialement promis que Mossoul tomberait à la fin de l'année 2016 mais il a récemment évoqué une échéance de "trois mois" supplémentaires.