CHU d’Oran : 659 nouveaux cas de SIDA en 2016

Pas moins de 659 nouveaux cas de sida ont été enregistrés en 2016 au niveau du service des maladies infectieuses du CHU d’Oran, contre 705 cas en 2015, a-t-on appris du chef de service, le Pr Nadjet Mouffok. Par ailleurs, le Pr Mouffok a fait savoir que deux nouveaux centres pour la prise en charge des personnes atteintes par le HIV ont été ouverts à Tlemcen et Sidi-Belabes en 2016, ce qui explique une relative décroissance du nombre de nouveaux cas au niveau d’Oran.

La croissance de la courbe de la maladie est par ailleurs le résultat d’une amélioration du dépistage, grâce notamment à la sensibilisation du personnel médical, plus alertés et qui détectent facilement la maladie, mais aussi à la figuration du test HIV dans plusieurs dossiers (post opératoire, prénuptiale, prénatal, etc.), a-t-elle ajouté.

Sur un autre volet, le Pr Mouffok a indiqué que le service des maladies infectieuses du CHU d’Oran prend en charge toutes les femmes enceintes porteuses du virus HIV qui se présentent.

Elles sont une centaine de différentes wilayas de l’Ouest chaque année, qui mettent au monde des enfants indemnes grâce au traitement préventif de la transmission mère-enfant (PTME), s'est-elle félicité soulignant que la Prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH (PTME) est garantie à 100%. "Le dépistage des femmes dans le cadre de la PTME VIH mérite d'être généralisé et proposé à toutes les femmes enceintes", a préconisé le Pr Mouffok. (APS)