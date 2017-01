Mascara : Arrestation de 337 dealers

Dans le cadre de ses efforts en matière de lutte contre trafic des drogues et des psychotropes, la brigade antistupéfiants relevant du service de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Mascara a enregistré durant l’année écoulée, une hausse remarquable dans le nombre des affaires d’un taux de 4% par rapport à l’année 2015. En effet, le service de wilaya de la police judiciaire avec ses différentes brigades déployées à travers le territoire de compétence, ont traité 254 affaires durant l’année 2016, variant entre détention pour commercialisation avec 161 affaires et détention pour consommation avec 93 affaires, ayant abouti à la saisie de plus de 10 kg de kif traité et 5.437 comprimés psychotropes à l’issue de l’arrestation de 337 dealers dont 2 femmes et 5 mineurs. Parmi les suspects, 263 ont fait l’objet de mandats de dépôt à l’issue de leur présentation en vertu de dossiers judiciaires devant la justice, alors que les autres ont été libérés, contre 246 affaires traitées en 2015 aboutissant à la saisie de plus de 36 kg de kif traité et 11.561 comprimés psychotropes.

Le chef de la Cellule de Communication et des Relations Publique indiquant que 87 % des dealers sont âgés entre 18 et 45 ans dont 211 âgés entre 18 et 35 ans, 84 individus âgés entre 36 et 46 ans, alors que 37 autres personnes sont âgées de plus de 46 ans. on compte aussi 5 cas d’implication de mineurs.

A. Ghomchi