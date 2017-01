Boumerdès : Création de zones d’activités

La wilaya de Boumerdès œuvre en vue de la création de zones d’activités spécialisées aux fins de valoriser les ressources propres à chacune de ses régions, a assuré, hier, le wali. Cet objectif «est à la portée des services de la wilaya, au vue des ressources disponibles, non exploitées à ce jour, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’artisanat», a déclaré M. Abderrahmane Madani Feouatih, en marge d’une visite d’inspection d’un nombre de projets de développement à Dellys, à 86 km à l’est de Boumerdès. Il a fait part, à ce titre, d’une première expérience du genre, déjà concrétisée dans la wilaya, à travers la création d’une zone d’activités spécialisée dans les métiers de la pêche et de l’aquaculture, à Zemmouri El-Bahri, où des investisseurs sont actuellement en cours d’installation.