Mascara : Arrestation d’un ressortissant malien pour escroquerie

Les éléments de la Brigade de police judiciaire relevant de la septième Sûreté urbaine de Mascara ont arrêté un ressortissant africain de nationalité malienne, âgé d’une trentaine d’années, impliqué dans des délits d’escroquerie, faux et usage de faux et ayant tenté de soutirer une grosse somme d’argent en devise étrangère à un citoyen.

Les faits remontent au début du mois de janvier en cours, lorsque la victime s’était présentée devant la Brigade de police judiciaire pour déposer une plainte contre le suspect qui l’a escroqué en tentant de lui soutirer une somme d’argent en devises étrangères. En effet, le mis en cause a fait croire à sa victime son désir d’acquérir le domicile mis en vente, lui demandant ainsi de lui donner une somme d’argent en devises afin d’accomplir les procédures de réception d’un coli lui parvenant du Mali contenant une grosse somme d’argent par laquelle il accomplira l’achat du domicile de la victime.

Les éléments de la Brigade de Police Judiciaire, en collaboration avec la victime, ont mis en place une souricière ayant permis de l’arrêter au niveau de la gare routière. Il a été retrouvé en sa possession de documents administratifs falsifiés utilisés dans la tentative d’escroquerie.

Le suspect a alors été conduit au siège de la septième Sûreté urbaine où une enquête a été ouverte sur les faits reprochés. Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté devant le parquet du tribunal de Mascara qui l’a placé en détention.

A. Ghomchi