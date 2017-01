Accidents de la route : 59 morts durant la première semaine de 2017

Il ne se passe pas une heure sans que les services de sécurité et de la Protection civile n’enregistrent des décès et des blessés causés par des accidents de la route.

Durant la première semaine de l’année en cours, pas moins de cinquante-neuf (59) personnes ont trouvé la mort sur nos routes et 1.141 autres ont été blessées dans 1.031 accidents de la circulation, selon un bilan établi hier par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M'sila avec 11 morts et 41 blessés dans 31 accidents de la route, note la même source.

Une chose est certaine, la plupart des accidents de la route peuvent être classés dans les accidents évitables que l'on cherche à réduire par la prévention, une amélioration technique des véhicules et des réseaux d'infrastructures, et un changement des comportements. R. S.