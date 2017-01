Lutte contre la criminalité urbaine : 339 affaires traitées à Sétif

C’est un mois visiblement marqué par une intense d’activité qui émerge des chiffres qui ont trait à la lutte contre la criminalité urbaine exercée au titre du mois de décembre 2016, par les services de police relevant de la Sûreté de la wilaya de Sétif qui n’auront ainsi ménagé aucun effort pour veiller à la sécurité et la tranquillité du citoyen. Agissant ainsi dans une dynamique tendant sans cesse à rapprocher la police du citoyen et partant, veiller à la préservation des personnes et des biens, ces services de police présents sur tous les fronts sont ainsi parvenus à traiter 339 affaires durant ce mois de décembre induisant la poursuite de 396 personnes dont 23 femmes tous impliqués dans différents crimes et délits et présentées devant les juridictions compétentes. Le bilan mensuel qui a été rendu public par les responsables de la cellules de communication et des relations extérieures fait par ailleurs ressortir que 48 personnes ont été placées sous mandat de dépôt au moment ou les autres personnes mises en cause feront l’objet de citations directes .

Dans ce contexte les catégories visées et les préjudices causés font ressortir en premier lieu le volet inhérent aux atteintes aux personnes avec un taux de 33,12%,suivi des atteintes à l’économie nationale avec plus de 25%, celui qui a trait aux biens des personnes (18,87%) et les atteintes aux biens publics avec un taux de 6,19%. Par ailleurs, la lutte contre le trafic de drogue et l’activité intense déployée à ce niveau par les services de la police judiciaires se sont traduites par le traitement de 32 affaires durant ce dernier mois de l’année 2016 et l’arrestation de 37 mis en cause dont 17 précise ce meme document ont été placés sous mandat de dépôt. Une activité mensuelle qui a donné lieu à la saisie de 423 grammes de kif traités, plus de 100 comprimés psychotropes et une importante quantité de boissons alcoolisées.

Autant d’activités sur le terrain dissuasives qui ne sont pas sans consacrer une place privilégiée à bien des actions de prévention et de sensibilisation notamment à l’endroit de la population juvénile à l’effet de préserver ces jeunes des dangers de la drogue et de l’impact négatif qu’elle induit sur la personne et la société.

F . Zoghbi