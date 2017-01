Corées : La Chine met en garde contre une aggravation des tensions

La Chine a affirmé, hier, suivre de près la situation dans la péninsule coréenne, mettant en garde contre une aggravation des tensions dans la région. «La Chine suivra de près l'évolution de la situation dans la région, et déploiera des efforts pour y maintenir la paix et la stabilité», a affirmé le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, lors d'une conférence de presse. Dimanche, la Corée du Nord avait annoncé qu'elle tirerait un missile balistique intercontinental (ICBM), «n'importe quand et n'importe où», en vertu de la décision du quartier général suprême du pays. De son côté, le secrétaire américain à la Défense, Ash Carter, a indiqué qu'il était possible que les forces armées américaines «abattent tout missile testé par Pyongyang». «Nous avons pris note des informations concernées», a relevé le porte-parole de la diplomatie chinoise, soulignant que «la Chine était gravement préoccupée» par cette escalade. «Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sont claires concernant les activités balistiques de la Corée du Nord», a-t-il dit. «Au regard du caractère complexe et sensible de la situation actuelle, la Chine exhorte les parties concernées à éviter tout acte susceptible d'aggraver les tensions», a-t-il conclu. (APS)