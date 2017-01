Unwrwa : Appel à aider un demi-million de Palestiniens

L'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés de Palestine (UNRWA) a lancé un appel à Beyrouth pour récolter d'urgence plus de 411 millions de dollars afin d'aider près d'un demi-million de Palestiniens affectés par la guerre en Syrie. «290 millions de dollars demandés sont destinés aux 450.000 Palestiniens restés en Syrie et qui ont un besoin critique d'une aide humanitaire», selon l'UNRWA.

«Le reste de la somme demandée doit être distribué aux 31.000 Palestiniens qui ont fui vers le Liban et aux 16.000 qui ont trouvé refuge en Jordanie», selon l'agence onusienne. Sur les 450.000 restés en Syrie, 280.000 sont des déplacés à l'intérieur du pays.

En outre, 43.000 Palestiniens vivent dans des zones assiégées, donc très difficiles d'accès, notamment le camp Yarmouk, dans le sud de Damas, a déclaré hier, lors d'une conférence de presse à Beyrouth, Matthias Schmale, responsable de l'UNRWA pour la Syrie.

Au Liban, où se trouvent plus de 31.000 Palestiniens venus de Syrie, «l'aide en leur faveur s'ajoute à celle que nous dispensons aux réfugiés palestiniens» vivant au Liban, a indiqué le directeur par intérim de l'UNRWA au Liban, Hakam Shahwan. Quelque 450.000 Palestiniens vivent au Liban, en majorité des descendants de ceux qui avaient dû quitter leur pays au moment de la première guerre israélo-arabe en 1948 et des conflits qui avaient suivi. (APS)