Irak : L’est de Mossoul repris dans « quelques jours »

L'intégralité de la partie est de la ville de Mossoul en Irak sera reprise au groupe au groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) dans « quelques jours », a indiqué hier un responsable militaire irakien. Depuis le lancement le 17 octobre de l'offensive visant à chasser les terroristes de la deuxième ville d'Irak et ses environs, les forces progouvernementales ont repris plusieurs secteurs de l'est de la métropole, coupée en deux par le fleuve Tigre.

L'est de Mossoul sera repris dans « quelques jours », a indiqué le lieutenant-général Abdulghani al-Assadi, un haut responsable au sein des unités d'élite du contre-terrorisme (CTS), fer de lance de l'offensive de Mossoul. Dimanche, des responsables avaient indiqué que les forces irakiennes, arrivant par l'est de la ville, avaient atteint un pont sur le Tigre pour la première fois depuis le début de l'opération militaire. Ce pont est « tactiquement repris », selon M. Assadi.

D'après ce responsable militaire, des unités du CTS sont par ailleurs « en passe d'encercler l'université de Mossoul », dont le campus est situé à l'est du Tigre. (APS)