Egypte : 8 policiers tués dans une attaque au camion piégé

Au moins huit policiers ont été tués hier dans une attaque au camion piégé au niveau d'un barrage de sécurité dans la péninsule égyptienne du Sinaï (est), ont indiqué des responsables. « Un kamikaze a foncé avec son camion rempli d'explosifs sur un barrage de sécurité dans la ville d'Al-Arish dans le nord du Sinaï et des hommes ont ensuite ouvert le feu sur les policiers », ont précisé des responsables de la police. De très nombreuses attaques visant l'armée et la police ont été commises dans le passé à Al-Arish et ses environs. Des centaines de policiers et soldats ont péri dans ces attentats, selon le gouvernement.