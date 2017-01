Nouvel an Amazigh 2967 : Une semaine de festivités non stop à Boumerdès

Un riche programme d’activités culturelles, artistiques et culturelles multiples a été concocté, dans la wilaya de Boumerdes, pour célébrer, à partir de mardi prochain et durant toute une semaine, le Nouvel an Amazigh 2967, a-t-on appris dimanche du directeur de la culture de la wilaya. Les festivités, qui seront abritées respectivement au niveau de la maison de la culture Rachid Mimouni, du Centre culturel islamique et du village Tyzza de la commune d’Aumale, engloberont principalement des expositions mettant en exergue le patrimoine culturel Amazigh, son artisanat séculaire (poterie,habits traditionnels) et sa gastronomie populaire, a indiqué à lÆAps Djamel Eddine Foughali. Des soirées poétiques d’expression Amazigh, des rencontres littéraires, et des conférences thématiques axées notamment sur le logement traditionnel Amazigh dans la région des Aurès et les traditions et us de Yennayer sont au programme outre la projection de documentaires. Selon M. Foughali, un programme festif spécial sera, aussi organisé par le village Tyzza représenté, entre autres, par des expositions de toiles mettant en exergue des scènes de la vie quotidienne en Kabylie, ainsi que de la vie rurale, présentées, respectivement, par les artistes Tamani Achour et Louisa Amrani. Des expositions artisanales de poterie, de bois sculpté, d’instruments musicaux, de la place principale du village. Des conférences seront animées au même village, par les Dr.Said Bouizghi et Belkacem Babassi de l’université de Tizi-Ouzou. Les enfants n’ont pas été laissés en reste au titre de ces festivités, puisque un programme spécial leur a été destiné, fait de contes en Tamazight, un concours et de représentations théâtrales. (APS)