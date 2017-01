"Semaine de l’enfant scolarisé" de Tissemsilt : Participation de 3.000 enfants

Les activités organisées dans le cadre de la "semaine de l’enfant scolarisé", qui a pris fin dimanche à la bibliothèque principale de lecture publique "Yahia Bouaziz" de Tissemsilt, a attiré plus de 3.000 enfants, a-t-on appris du directeur de cet établissement culturel. En marge de la cérémonie de clôture de cette manifestation, Bourahla Benaouda a indiqué une affluence de 450 à 500 enfants accompagnés de leurs parents a été enregistrée quotidiennement dans le cadre de cette semaine, organisée à l’occasion des vacances d’hiver, pour assister à des spectacles dont celui de la magie. Les ateliers d’écriture, de dessin, de jeux, de lecture et de conte, entre autres, ont drainé plus de 1.000 enfants. En outre, le programme de la semaine de l’enfant scolarisé placé sous le slogan "Divertissons nos enfants", a porté sur une rencontre d’étude abordant les causes et les remèdes de la réticence à la lecture, ainsi qu'une conférence sur le changement de comportement de l’enfant fréquentant une bibliothèque. Une visite de solidarité des troupes artistiques participantes a été consacrée aux enfants hospitalisés à l’EPH de Tissemsilt. La cérémonie de clôture de cette semaine a été mise à profit pour honorer les troupes culturelles et artistiques ayant animé ce rendez-vous culturel. (APS)