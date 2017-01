Béchar : Sensibilisation contre le cancer du sein

Placé sous le slogan « Un dépistage tôt pour une entière élimination », les journées d’information et de sensibilisation contre le cancer du sein et le col de l’utérus, dans le cadre du « Mois Rose » et qui se tiennent du 26 au 31 courant, focalisent leurs activités sur l’importance du dépistage précoce de cette pathologie.

C’est ainsi que plusieurs activités, au profit des plus concernées mais également du public, et que la maison de la culture abritera, sont programmées durant cette période et permettront, à travers différents documentaires et reportages, expositions et interventions de spécialistes, d’apporter un certain nombre d’orientations scientifiques et médicales, en matière de dépistage de cette maladie, de l’importance de cette pratique. La maladie détectée tôt permet un traitement simple et efficace.

Des représentations théâtrales initiées par des élèves de l’école primaire Messaoudi-Abderrahmane figurent aussi parmi ces activités, alors que l’Association « El Hayat » pour la prise en charge du cancer du sein, principale partenaire de cette manifestation, aux côtés de l’établissement hospitalier Mohamed-Boudiaf et de l’Office des Etablissements de la Jeunesse, organise un concours, dont les lauréats seront récompensés lors de la clôture de ces journées, alors que des présents seront offerts aux cancéreux de l’hôpital Tourabi-Boudjemâa, lors d’une visite à leur chevet.

Enfin, les deux derniers jours de cette manifestation verront l’organisation de consultations de dépistage (frottis et mammographie) au profit des femmes qui le souhaitent, dans le cadre d’une sensibilisation à cette pratique, simple, courante et préventive.

Ramdane BEZA