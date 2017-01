Skikda : Vaste opération de nettoiement de la ville

Une vaste campagne de nettoiement des quartiers, des espaces verts et des places publiques a été lancée samedi dernier dans la ville de Skikda, a-t-on constaté.

Initiée par les services de wilaya et mettant à contribution de nombreux citoyens à travers les associations et les comités de quartiers, cette opération dont le coup d’envoi a été donnée à partir du chef-lieu de wilaya concernera également plusieurs daïras de Skikda.

Cette action, qui se tiendra chaque samedi, vise à éradiquer tous les "points noirs" qui affectent l’environnement, l’hygiène et la salubrité publique dans les quartiers, les cités d’habitation, les axes routiers et l’ensemble des lieux publics.

La ville de Skikda qui constitue le lot le plus important de cette opération, a été subdivisée en 12 secteurs englobant les cités Larbi Ben M’hidi, Aissa Boukarma, Hamada Boulsan, les frères Bouhadja, les frères Bouassida, 1er Novembre, Stora, Sidi Ahmed, Bouabaz, Boulakroud, El Zefzaf et Messioun.

D’importants moyens humains et matériels des services des communes ainsi que ceux des entreprises publiques et privées ont été mobilisés pour la réussite de cette initiative qui vise à préserver le cadre de vie des citoyens.