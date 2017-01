France : 13 décès dus à la grippe dans une maison de retraite

Treize résidents d'une maison de retraite à Lyon, dans le sud-est de la France, sont morts de la grippe depuis le 23 décembre, et six autres sont hospitalisés, a annoncé samedi la ministre française de la Santé.

La ministre, Marisol Touraine, a chargé les services d'inspection ad hoc de faire la lumière sur cet "événement exceptionnel". Sur 72 personnes ayant contracté la grippe sur cette période dans "l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Korian Berthelot à Lyon", 13 personnes, d'une moyenne d'âge de 91,5 ans, sont décédées et "six sont encore hospitalisées", a précisé le ministère dans un communiqué. Dépêché sur place vendredi, le directeur général de la santé "a constaté que, à cette date, les mesures de prévention (contre la grippe) étaient bien mises en place", selon le ministère. L'épidémie de grippe saisonnière s'est intensifiée la semaine dernière en France, avec une très forte augmentation des passages aux urgences et des hospitalisations de personnes âgées. (APS)