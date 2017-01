Béchar : Trois nouvelles sûretés urbaines

Les infrastructures policières se sont vues renforcées par trois nouvelles sûretés urbaines, récemment inaugurées par l’Inspecteur Régional de la Police du Sud-Ouest, respectivement implantées à Béchar, Kerzaz (320 km du chef-lieu de la wilaya) et Tinerkouk (280 km d’Adrar). La mise en activité de ces trois commissariats intervient pour mieux répondre aux besoins des citoyens, conformément aux instructions du directeur général de la Sûreté nationale et s’inscrivent dans une optique de protection des biens et des personnes, par une occupation permanente du terrain et des différents quartiers urbains. A Kerzaz, sûreté de daïra inaugurée par l’Inspecteur régional de la police qui n’aura pas manqué de rappeler que tout en répondant ainsi favorablement à la demande des habitants de cette contrée éloignée, il s’agit également de contrer toute tentative d’atteinte aux biens et aux personnes, alors qu’une structure identique a également été mise en activité à Tinerkouk (wilaya d’Adrar), pour une meilleure instauration de la politique de proximité prônée par ce corps de sécurité.

Ramdane BEZZA