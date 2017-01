Naâma : Arrestation de narcotrafiquants

Une bande de narcotrafiquants composée de cinq éléments a été démantelée et 43,7 kilogrammes de drogue provenant des frontières ouest du pays ont été saisis lors d'une opération menée par les services de police judiciaire de la sûreté de wilaya de Naâma, a-t-on appris auprès de cette institution. Agissant sur informations faisant état d’un trafic de drogue opérant depuis les frontières ouest vers différentes wilayas du pays, les éléments de la Brigade de recherches et d’investigations (BRI) ont repéré la bande suspecte, entrepris des perquisitions à leurs domiciles et appréhendé ses 5 membres, âgés entre 30 et 40 ans, a précisé la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

La poursuite des investigations concernant cette bande criminelle a permis de mettre la main sur ladite quantité de drogue (kif traité) et de saisir trois camions utilisés dans les opérations de ce trafic, une somme d’argent (914.000 DA), produit de la vente de drogue, ainsi que des comprimés psychotropes utilisés pour leur propre consommation, selon la même source.

Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République du tribunal de Naâma pour trafic de drogue et détention de psychotropes, et ont été écroués en attendant leur comparution. (APS)