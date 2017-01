Mosquées d’Alger : Arrestation du voleur des caisses de la zakat

Le groupement territorial de la gendarmerie d’Ouled Ferrah (Baraki) a indiqué, hier, avoir arrêté un voleur de caisses de la zakat de mosquées de la capitale. Le mis en cause, un jeune de 21 ans, a été arrêté en flagrant délit de vol de la caisse de la zakat de la mosquée Nabi Allah Ismaïl, à la cité Fazli, commune des Eucalyptus. Les mosquées d'El-Wafaa (Baraki), d’Omar Ibn Al Khattâb (Houaoura) et d'autres mosquées d'Erraïs ont aussi été la cible d'une série de vols du même genre. Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal d'El-Harrach pour les chefs d'inculpation des délit de vol et de destruction volontaire de biens publics. Il a été placé en détention à l'Etablissement de rééducation et de réadaptation d'El Harrach.