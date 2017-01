Nigeria : 800 Casques bleus au Darfour

Le Nigeria va déployer un contingent de 800 Casques bleus dans le cadre de la Mission des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD), a annoncé le chef d’état-major de l’armée nigériane, le général Tukur Buratai. «Ce contingent, composé de 755 soldats et de 45 officiers, s’acquittera de sa tâche avec le plus grand professionnalisme», a assuré l’officier général cité par l’agence Chine nouvelle.

Le conflit au Darfour, qui a débuté en 2004 dans cette région de l’ouest du Soudan, a coûté la vie à 200.000 à 300.000 personnes, selon l’ONU. (APS)