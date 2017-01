MDN : Deux terroristes éliminés à Laghouat

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation efficace de renseignements, un détachement combiné de l’ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont éliminé, lundi soir, à la cité Chettite à Laghouat (4e Région militaire) deux dangereux terroristes», note la même source. «Il s’agit des criminels B. El-Hadj Aïssa, alias Mokdad El-Herdi, et N. Mebarek, dit Al Ansari, qui avaient rallié les groupes terroristes respectivement en 1995 et 1996», précise le communiqué, ajoutant que cette opération a permis de récupérer «deux pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, cinq chargeurs garnis, un poste-radio et une paire de jumelles». Dans le même contexte et lors d’une patrouille près de la bande frontalière algéro-malienne, un détachement de l’ANP relevant du secteur opérationnel d'In Guezzam (6e Région militaire) «a appréhendé, le 01 janvier 2017, deux terroristes de nationalité algérienne et un trafiquant d’armes de nationalité étrangère à bord d’un véhicule tout-terrain, en possession d’un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, une quantité de munitions, 150 grammes de dynamite et des moyens de détonation». Par ailleurs, un détachement combiné, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, «a appréhendé trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Batna (5e Région militaire)». «Ces résultats successifs réalisés sur le terrain par les unités de l’ANP, en coordination efficiente avec les différentes forces de l’ordre, dans le cadre de la lutte antiterroriste, viennent renforcer davantage la ferme détermination à faire régner la sécurité et la sérénité à travers tout le pays», souligne la même source.