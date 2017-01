Attentats à Baghdad : Le bilan s'élève à 57 morts

Au moins 57 personnes ont été tuées dans trois attentats terroristes simultanés qui ont frappé lundi la capitale irakienne Baghdad, indique un nouveau bilan officiel. Le 2 janvier aura été marqué par une intense violence à Baghdad, avec trois attentats successifs, dont le plus meurtrier a eu lieu sur un marché animé du quartier de Sadr City. Le bilan de ce dernier s'est alourdi de 39 morts et 62 blessés, selon le ministère irakien de l'Intérieur. Le précédent bilan faisait état de 32 morts et plusieurs dizaines de blessés. Selon les médias locaux, un individu aurait attiré des gens vers son véhicule en leur promettant du travail avant de se faire exploser. Peu après cette attaque, une autre explosion a retenti près de l'hôpital de Jawadir. Un responsable du ministère irakien de l'Intérieur a confirmé au média irakien "Rudaw", la mort de 11 personnes. Le troisième attentat a eu lieu près de l'hôpital de Kendi dans le centre de Baghdad. Sept personnes auraient perdu la vie dans cette attaque, d'après les mêmes sources. Des terroristes équipés de vestes explosives ont en outre attaqué dans la soirée du 2 janvier un commissariat de police de Samarra, à 110 kilomètres au nord de la capitale, provoquant une fusillade avec les forces de l'ordre, ont affirmé des autorités irakiennes. "Il y a eu une attaque terroriste contre le commissariat de Mutawakil et les forces irakiennes ont cerné les assaillants", a déclaré Saad Maan, porte-parole du ministère de l'Intérieur, à la presse. Des coups de feu entre les forces de l'ordre et les terroristes, toujours retranchés dans le commissariat, ont pu être entendu pendant toute la soirée, a indiqué la même source. Un officier de police a toutefois affirmé que cinq assaillants avaient été tués et des renforts déployés à Samarra.

Ces attaques, revendiquées selon les médias par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI), ont eu lieu pendant une visite du président français, François Hollande, qui a proposé de renforcer le soutien dans la lutte de Baghdad contre l'EI.