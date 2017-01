Bordj Bou-Arréridj : Suicide par immolation

Un jeune habitant la commune d’Ouled Dahmane s’est suicidé, dimanche en fin de journée, après s’être immolé par le feu. L’intervention des passants et des éléments de la Protection civile a permis de l’éteindre. Il a été aussitôt évacué aux urgences de l’hôpital de Bordj Bou-Arréridj dans un état critique. La victime, qui souffrait de brulures au 3e degré, a succombé à ses blessures tôt dans la matinée d’hier, au service de réanimation de l’hôpital Bouzidi-Lakhdar de Bordj Bou-Arréridj.

On ignore pour le moment les raisons qui ont poussé le jeune homme, qui répond aux initiales de B. S. et âgé de 23 ans, à commettre cet acte fatidique.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame qui n’a pas manqué de choquer la population de cette commune située à 40 kilomètres au nord de Bordj Bou-Arréridj.

F. D.