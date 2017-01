Mascara : Caravane de sensibilisation aux accidents de la route

À l’occasion de la dix-huitième semaine du saint Coran, et en poursuite des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière au profit des usagers de la route, les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont participé, durant la matinée du jeudi dernier, à une campagne de sensibilisation au profit des usagers de la route, et ce en collaboration avec la direction des affaires religieuse, la direction de la Protection civile et les Scouts musulmans algériens.

La campagne a eu lieu au niveau de la sortie ouest de la ville de Mascara, vers Bouhanifia, où des cadres, gradés et agents de la police relevant du service de wilaya de la sécurité publique, accompagnés de cadres et d’imams relevant de la direction des affaires religieuses, des éléments de la Protection civile et des scouts, ont procédé à la distribution de dépliants de sensibilisation portant des conseils et des orientations sur les dangers des accidents de la route, notamment ce qui a trait à l’élément humain responsable de ces accidents, à savoir les excès de vitesse, les manœuvres dangereuses, l’usage du téléphone portable au volant, la conduite en état de fatigue ou d’ébriété. Durant cette même campagne, le contact a été établi directement avec les conducteurs de véhicules par les représentants des différents services participants, en vue de les inciter à faire preuve de culture routière saine basée sur le respect strict du code de la route, tant dans les agglomérations ou en dehors de celles-ci, tout en rappelant aux conducteurs la croyance religieuse qui incite à la préservation de l’intégrité physique des personnes de tous les dangers, y compris les accidents de la route.

A. Ghomchi