EL Bayadh, Un bus se renverse : 17 blessés

Dix-sept personnes ont été blessées suite au renversement samedi dernier d’un bus de transport des voyageurs près d’El Bayadh, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. L’accident s’est produit au niveau de la RN-6 reliant les wilayas de Saida et El Bayadh, dans le territoire de la commune d’El-Kheiter, suite au dérapage et au renversement d’un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Adrar-Alger, causant des blessures à 17 passagers à différents degrés de gravité, selon la même source. Les services de la Protection civile ont évacué les blessés à la clinique de proximité de la commune d’El Kheiter et à l’établissement public hospitalier (EPH) de Bougtoub pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de l'accident.