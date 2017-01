Criminalité : Saisie de 3 quintaux de kif traité

Quelque trois quintaux de kif traité ont été saisis, samedi dernier, lors d’une opération de police effectuée à Boutlélis, où un trafiquant de drogue a été arrêté, a-t-on appris, du contrôleur de police, le chef de sûreté de wilaya d’Oran, Salah Nouasri. Ce narcotrafiquant faisait partie d’un réseau criminel qui opérait dans l’axe Maghnia-Oran-Ouargla, a indiqué à la presse, le chef de Sûreté de wilaya, précisant que cette opération de police, menée conjointement par la sûreté de la daïra de Boutlélis et les éléments de la BMPJ de la sûreté de wilaya d’Oran, a permis la mise hors état de nuire de cet individu poursuivi pour trafic de drogue.

Le mis en cause était surveillé durant près de deux mois. Les policiers sont passés à l'action et l'on arrêté. Son acolyte, un repris de justice, identifié par les services de police, est en état de fuite, a ajouté la même source.