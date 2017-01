RD Congo : Signature de l'accord de sortie de crise

La majorité et l'opposition en République démocratique du Congo ont signé samedi l'accord organisant la transition après la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre et l'élection de son successeur, après plus de 13 heures de négociations. L'accord conclu sous la médiation des évêques autorise M. Kabila à demeurer à la tête du pays jusqu'à «fin 2017», en contrepartie de la création d'un Conseil national de transition (CNT) présidé par l'opposant historique Étienne Tshisekedi et la nomination d'un Premier ministre issu de sa coalition «le Rassemblement». Les participants aux négociations ont également décidé de tenir «fin 2017» la présidentielle en vue de l'élection du successeur de M. Kabila, au pouvoir depuis 2001 et à qui la Constitution interdit de se représenter. Et ce, en même temps que les élections législatives nationales et provinciales.