ONU : Appel à faire de 2017 une année pour la paix

Le nouveau secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, a appelé dès sa prise de fonctions à la tête de l'ONU hier à New York, à faire de 2017 «une année pour la paix», au moment où des millions d'êtres humains «souffrent énormément dans des guerres interminables». Dans un message adressé à l'occasion de sa première journée en tant que secrétaire général de l'ONU et qui coïncide avec le Nouvel An, M. Gutteres a déclaré: «En ce jour de l'An, je vous demande à tous de prendre avec moi cette résolution: Engageons nous à faire de la paix notre priorité absolue». «Faisons de 2017 l'année où nous tous —citoyens, gouvernement et dirigeants— aurons tout fait pour surmonter nos différences. Faisons de 2017 une année pour la paix», a préconisé le successeur de Ban Ki-moon avant d'ajouter: «La paix doit être notre objectif et notre guide». Par ailleurs, le nouveau patron de l'ONU a appelé à venir en aide à des millions d'êtres humains «pris au piège de conflits et qui souffrent énormément dans des guerres interminables». «Une force meurtrière décime les civils. Des femmes, des enfants et des hommes sont tués ou blessés, forcés à l'exil, dépossédés et démunis. Même les hôpitaux et les convois humanitaires sont pris pour cible», a-t-il regretté. «Dans ces guerres, il n'y a aucun gagnant: tout le monde est perdant. Des milliards de dollars sont dépensés, détruisant des sociétés et des économies entières et alimentant des méfiances et des peurs qui se transmettent de génération en génération. Des régions entières sont déstabilisées», a également déploré M. Guterres qui a averti dans son message que «la nouvelle menace du terrorisme global plane sur nous tous».