Algérie - Qatar : M. Ould Khelifa se félicite du niveau des relations

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Larbi Ould Khelifa, s'est félicité de l'évolution des relations unissant l'Algérie et le Qatar, indique un communiqué de l'APN. M. Ould Khelifa, qui a reçu l'ambassadeur du Qatar à Alger, Mohamed Salah Essahlaoui, s'est félicité du «niveau des relations fraternelles qui lient les deux pays frères et de leur évolution ces dernières années», ajoute le communiqué. L'ambassadeur du Qatar a salué, de son côté, «les excellentes relations existant entre le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani et son fils, l'Émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani», précise la même source. L'ambassadeur du Qatar s'est félicité, en outre, «des relations historiques unissant les deux peuples et qui remontent à la glorieuse guerre de Libération nationale», avant de remettre au président de l'APN une invitation officielle de son homologue qatari, Mohamed Ben M'barek Al Khalifi, président du Conseil consultatif, pour visiter son pays, conclut le communiqué.