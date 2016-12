MDN : 8.104 anciennes mines détruites à Tindouf et à Béchar

Dans le cadre des efforts soutenus de l'ANP en matière de déminage et d'opérations d'assainissement de la bande frontalière des mines, des détachements spécialisés du génie de combat ont détruit, au cours du mois de décembre 2016, 8.104 anciennes mines anti-personnel et antichar au niveau des Secteurs opérationnels Sud de Tindouf et de Béchar (3e Région militaire)», précise le communiqué. «Ces opérations à vocation humanitaire et sécuritaire ont permis de dépolluer une superficie globale estimée à environ huit et demi (8,5) hectares, ce qui contribuera inéluctablement à une parfaite sécurisation de nos frontières».