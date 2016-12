APN : Reprise aujourd’hui des travaux en séance plénière

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprend aujourd’hui ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales destinées à certains membres du gouvernement, a indiqué mercredi un communiqué de cette instance.

Onze questions destinées à six départements ministériels sont au programme de cette séance. Il s'agit d'une question destinée au Premier ministre, deux questions au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, deux questions au ministre de l'Energie, deux questions à la ministre de l'Education nationale, deux questions au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et deux questions au ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication.