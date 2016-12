MDN : Destruction de deux casemates à Boumerdès

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit, le 26 décembre 2016 à Boumerdès (1re Région militaire), deux casemates pour terroristes», précise la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec des éléments des Douanes, «ont arrêté, à Sidi Bel-Abbès et Oran (2e Région militaire), quatre narcotrafiquants et saisi 57,5 kilogrammes de kif traité, tandis que 2.700 litres de carburant ont été saisis à Tlemcen». D’autre part, des détachements de l’ANP «ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire), un camion, dix tonnes de denrées alimentaires et six détecteurs de métaux», souligne le communiqué du MDN.