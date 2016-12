Oran : Une caravane dédiée à la formation et aux métiers

Une caravane de sensibilisation des jeunes aux opportunités de formation et à l’importance des métiers sera lancée, le 8 janvier prochain à Oran, sous le slogan «Chaque métier enseigné peut changer le cours d’une vie», a-t-on appris auprès des organisateurs. Cette action de proximité, qui se poursuivra jusqu’au 25 janvier, est organisée par la Chambre d’artisanat et de métiers (CAM), les directions du tourisme et artisanat, de la poste et des TIC, de l’éducation nationale, de la jeunesse et sports et des dispositifs de soutien de l’emploi, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya. La caravane devra sillonner toutes les daïras de la wilaya pour se rapprocher des jeunes des zones éloignées pour les sensibiliser sur les opportunités de formation et de qualification pour l’exercice d’un métier, selon les exigences et les besoins du marché local. Il s’agira également d’informer les jeunes par le biais d’expositions et de remise des dépliants et autres prospectus, a souligné le conseiller principal de la DFEP, Bouzid Laïd. Durant cette manifestation, des animateurs recevront des diplômés du secteur de la formation pour les initier aux méthodes de création d’entreprises en vue de leur insertion et accompagnement professionnels. Des modèles de microentreprises versées dans les domaines du tourisme, de l’artisanat et des TIC seront présentés, ainsi que les mécanismes de soutien et d’accompagnement accordés au titre des dispositifs de l’emploi de jeunes. (APS)