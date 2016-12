MDN : Destruction à Tipasa d’une cache contenant des canons et des obus de mortiers

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une opération de recherche et de ratissage au mont Boussemam, au sud de la commune de Menacer, dans la wilaya de Tipasa (1re Région militaire), un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 25 décembre 2016, une cache pour des terroristes contenant 14 canons de confection artisanale prêts à être utilisés, 02 des obus de mortiers 120 mm avec leurs accessoires et 27 tubes métalliques non préparés», note la même source.