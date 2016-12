Coopération algéro-éthiopienne : Intérêt accru pour l’investissement

L’ambassadeur d’Éthiopie en Algérie, Solomon Abebe, a exprimé, hier à Oran, un intérêt pour une coopération algéro-éthiopienne dans divers domaines économiques dont l’énergie électrique, les télécommunications et l'industrie pharmaceutique. Lors d'une rencontre avec des opérateurs dans l'ouest algérien, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie (CCIO), il a fait part d'une intention d'investir en commun dans lesdits secteurs, en plus de ceux des routes et du chemin de fer. Le diplomate éthiopien a brossé, par la même occasion, un tableau sur le climat des affaires en Éthiopie et les opportunités d’investissement, mettant en exergue notamment l’industrie des cuirs et peaux, très développée dans ce pays qui approvisionne les grandes marques internationales de vêtements, ainsi que l’horticulture. Il a également souligné que l’Éthiopie enregistre, depuis 12 ans, une croissance économique forte et durable et une stabilité politique, sociale, nonobstant sa situation géographique stratégique.

M. Abebe a, d’autre part, affirmé que son pays possède des dispositifs d’investissement avantageux et une main-d’œuvre qualifiée et bon marché, ainsi qu’une attitude favorable aux Investissements directs étrangers (IDE) et dispose de lois et d’une réglementation transparente offrant des garanties et des protections adéquates aux investisseurs. Pour sa part, le président de la CCIO, Abed Mouad, a jugé «intéressante» une telle coopération, rappelant que l'Algérie œuvre à impulser l'investissement en Afrique.