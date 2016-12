Tramway de Sétif : Livraison dans les délais

Hadbi Omar, président-directeur général de l’Entreprise du métro d’Alger, a souligné hier à Sétif: « Les travaux du tramway avancent très bien et le wali, présent constamment sur le terrain, n’est pas sans nous consentir une aide précieuse qui fait aujourd’hui que toutes les entraves sont levées. Comme vous avez pu le constater, la voie est déjà posée sur 12 km sur un total de 15 km, ce qui est appréciable de même que le dépôt qui va recevoir les rames qui est également bien avancé. Aussi, Je puis d’ores et déjà vous affirmer que nous serons au rendez vous et que le tramway de Sétif sera livré dans les délais, au cours du premier semestre 2018 ».

Une visite à l’issue de laquelle , Nacer Maskri, accompagné du PDG du métro d’Alger, maitre de l’ouvrage et de l’ensemble des opérateurs impliqués dans la réalisation de ce tramway, ne manquera pas de parcourir comme chaque semaine, ce long parcours de 15 Km et marquer de nombreuses haltes sur différents points sensibles pour constater de visu l’état d’avancement des travaux compte tenu de chaque planning hebdomadaire et prendre sur place les décisions qui s’imposent. Première étape de cette visite à l’Est de Sétif au centre de maintenance qui constitue le centre nerveux de ce projet où ces responsables recevront toutes les explications relatives à cette structure avec des taux d’avancement de plus de 80% pour le bâtiment de remisage et des indicateurs aussi satisfaisant pour le centre de maintenance. Ici le wali qui relèvera qu’aucune contrainte n’est enregistré fera état de sa disponibilité a signer autant de permis de construire qu’il faudra, en fonction des exigences et des priorités . Des avancées d’autant plus importantes que le wali et le PDG de l’EMA s’accorderont à identifier d’ores et déjà tous les profils devant permettre à l’ANEM d’agir déjà sur le volet recrutement du personnel dont le nombre ira jusqu’à 300 emplois du niveau secondaire jusqu’au BAC plus cinq. « La décision a été prise d’un commun accord avec l’EMA de ramener une rame et de procéder à des essais statiques et dynamiques pour faire avancer les choses « nous dira le wali . Des essais que les différents opérateurs concernés envisagent de faire sur le secteur 4 de plus de 3000 mètres linéaires à l’effet d’étudier avec précision tous les aspects liés à l’énergie électrique. Pour rappel la ligne comptera 27 stations de voyageurs, une sous -station, un centre de maintenance sur 8 ha, quatre pôles d’échanges, quatre parc relais d’une capacité de1000 places et permettra de transporter 5000 voyageurs par heure et par sens.

F. Zoghbi