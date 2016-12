Décès du Cheikh Mohamed Chérif Kaher : M. Ould Khelifa présente ses condoléances

Le président de l’APN, Mohamed Larbi Ould Khelifa, a adressé, hier, un message de condoléances à la famille du président de la commission des fatwas au Haut conseil islamique (HCI), Cheikh Mohamed Chérif Kaher, décédé vendredi dernier, dans lequel il a rappelé le parcours du regretté qui a voué sa vie «à la promotion de l’islam et à la lutte contre les excès, l’extrémisme et la discorde». «Avec la disparition de l’érudit Cheikh Mohamed Chérif Kaher, l’Algérie perd un grand homme qui voué sa vie au service d’Allah et de l’islam et à la lutte contre l’excès, l’extrémisme et la discorde», a écrit le président de l’APN dans son message. Cheikh Mohamed Chérif Kaher prônait les principes «d’unité et de fraternité entre tous les enfants de la nation», a souligné M. Ould Khelifa pour qui le défunt était «un modèle de droiture, de modestie et de noblesse et un exemple de sacrifice».