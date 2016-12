Culte : Mgr Paul Desfargesnouvel archevêque d’Alger

Mgr Paul Desfarges a été nommé, samedi dernier, par le Pape François, nouvel archevêque d’Alger, indique un communiqué de la Nonciature apostolique en Algérie. Mgr Paul Desfarges était, jusqu’à cette nomination, évêque de Constantine-Hippone et administrateur apostolique d’Alger. Né le 7 mai 1944 à Saint-Étienne, de nationalité algérienne depuis 1982, il a fait sa première rencontre avec l’Algérie entre 1965 et 1967 durant l’accomplissement de son service national à titre civil comme enseignant dans une école des Pères blancs à Ghardaïa. De septembre 1976 à septembre 2006, il est resté à Constantine comme professeur de psychologie à l’université. Il a été, pendant 21 ans, vicaire général de Mgr Piroird, évêque du Diocèse de Constantine et Hippone, en s’occupant aussi de l’animation de retraites, accompagnateur spirituel en Algérie et dans divers pays arabes. Directeur du Centre spirituel de Ben Smen à Alger, entre 2006 et 2008, Mgr Paul Desfarges, qui parle très bien la langue arabe, a été aussi nommé, le 21 novembre 2008, comme évêque du Diocèse de Constantine-Hippone et administrateur apostolique d’Alger depuis le 23 mai 2015.